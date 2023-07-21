Личный повар Лерчек рассказал о секретном телефоне блогера Личный повар Лерчек рассказал, что у нее есть секретный телефон для выхода в Интернет

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Валерия Чекалина

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) использовала секретный мобильный телефон для выхода в Интернет, рассказал личный повар блогера. Несмотря на нарушение запрета определенных действий, Пресненский суд Москвы не стал менять меру пресечения на домашний арест, сообщает StarHit.

Кроме того, сообщает издание, недавно Лерчек видели в ресторане, на дне рождения подруги.

Ранее Пресненский суд Москвы 14 июля не удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об изменении меры пресечения мужу Лерчек Артему Чекалину, его не отправили под домашний арест. Чекалин, выступая в суде, заявил, что СК РФ потребовал домашнего ареста из-за интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», на котором настаивали сотрудники администрации президента РФ.

Кроме того, следователя по делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре с ее адвокатом Михаилом Мушаиловым.

В начале июля суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce блогеров Лерчека и ее мужа Артемчека. В ходе заседания их адвокат Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, но расследование дела не прекратили.