Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте

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Льготные категории жителей Подмосковья с 1 августа смогут бесплатно воспользоваться коммерческим транспортом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пишет «360».

Пока этой услугой будут пользоваться жители пяти городских округов: Одинцовского, Ленинского, Наро-Фоминского, Люберец и Чехова.

Как пояснил Воробьёв, округа выбрали по количеству обращений жителей. В дальнейшем эту практику планируется распространить и на другие районы.

Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области, — сказал губернатор.

Он напомнил, что к льготникам относятся не только пенсионеры, но школьники и студенты. Осенью, когда начнётся учёба, они также смогут воспользоваться бесплатным проездом.

Мы понимаем, что человеку неудобно ждать автобусы «Мострансавто», а у нас треть автобусов — коммерческие, — подчеркнул глава Подмосковья.

Ранее во время прямой линии губернатор Воробьёв назвал дома, которые будут сносить в первую очередь по программе реновации в Московской области.