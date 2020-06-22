ЛГБТ-активисту удалось получить налоговый вычет на своего мужа

https://static.news.ru/photo/de335408-b478-11ea-befb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кочетков и Кирилл Фёдоров Фото: Igor Kochetkov/facebook.com

ЛГБТ-активист Игорь Кочетков сообщил, что ему удалось получить налоговый вычет по расходам на страхование своего мужа Кирилла Фёдорова.

По его словам, в прошлом году он занялся оформлением необходимых бумаг. Все россияне, которые состоят в браке, могут оформлять вычеты на определённые расходы, которые понесены в интересах супруга. Кочетков оформил налоговую декларацию и приложил нотариальный перевод о регистрации брака в США. Налоговая проверила документы и перечислила средства.

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