Летние продажи кваса и мороженого оказались ниже, чем год назад

https://static.news.ru/photo/96f793fc-bb70-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квас и мороженое с наступлением лета россияне покупают не так охотно, как делали это годом ранее. Традиционно популярные в тёплые месяцы продукты продаются хуже обычного.

О снижении потребительского спроса сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском». Специалисты изучили более 19 млрд кассовых чеков.

Так, продажи кваса с 1 по 22 июня 2020 года на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Средняя цена на напиток составляет 67 рублей. Мороженое россияне приобретают на 8% реже, чем годом ранее. Средняя цена на это лакомство — 66 рублей.

Исследование не учитывает данные других операторов фискальных данных. Таких организаций, по данным, обнародованным на сайте Федеральной налоговой службы, в России больше двух десятков.

Несколькими днями ранее представители торговых сетей сообщили о значительном росте продаж мороженого. В первой половине июня спрос на него в магазинах увеличился в 1,4–2 раза по сравнению с майскими показателями.

При этом, как писал NEWS.ru, июнь и июль 2019 года побили исторические рекорды по жаре за всю историю метеонаблюдений. К концу июня на европейской территории воздух прогревался до 40–45 градусов. Этот показатель сохранялся и в июле, обновив показатели прежнего рекорда, зафиксированного в 2016 году. Что касается лета-2020, то оно пока что в рамках климатической нормы. В июле метеорологи обещают потепление, но речь пока идёт о температуре в районе +30 градусов.