Летние продажи кваса и мороженого оказались ниже, чем год назад

Квас и мороженое с наступлением лета россияне покупают не так охотно, как делали это годом ранее. Традиционно популярные в тёплые месяцы продукты продаются хуже обычного.
О снижении потребительского спроса
Так, продажи кваса с 1 по 22 июня 2020 года на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Средняя цена на напиток составляет 67 рублей. Мороженое россияне приобретают на 8% реже, чем годом ранее. Средняя цена на это лакомство — 66 рублей.
Исследование не учитывает данные других операторов фискальных данных. Таких организаций, по данным,
Несколькими днями ранее представители торговых сетей сообщили о значительном росте продаж мороженого. В первой половине июня спрос на него в магазинах увеличился в 1,4–2 раза по сравнению с майскими показателями.
При этом, как писал NEWS.ru, июнь и июль 2019 года побили исторические рекорды по жаре за всю историю метеонаблюдений. К концу июня на европейской территории воздух прогревался до 40–45 градусов. Этот показатель сохранялся и в июле, обновив показатели прежнего рекорда, зафиксированного в 2016 году. Что касается лета-2020, то оно пока что в рамках климатической нормы. В июле метеорологи обещают потепление, но речь пока идёт о температуре в районе +30 градусов.
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