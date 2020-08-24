Леонид Якубович получил ТЭФИ за развитие телевидения России

https://static.news.ru/photo/ea0d932e-e641-11ea-bba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: tefi.ru

Российский телеведущий Леонид Якубович награждён специальным призом — бронзовым Орфеем — фонда «Академия российского телевидения» за вклад в развитие телевидения России.

Так, лауреата объявила гендиректор фонда Этери Левиева в ходе церемонии премии «ТЭФИ — Летопись Победы». По её словам, Якубович и сам является ровесником Великой Победы, телеведущему в 2020 году исполнилось 75 лет.

Этот человек очень многое сделал для российского, и не только российского, телевидения. Этот человек бережно относится к российской истории, к воинской славе, к традициям российской армии. Он сам много раз бывал в горячих точках, — подчеркнула Левиева, слова которой передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно новому рейтингу телеведущих, зрители в России, которые во время самоизоляции стали гораздо чаще смотреть телевизор, больше всего верят шоумену Андрею Малахову. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

На второй строчке оказался Максим Галкин. Раньше он занимал только четвёртое место, но на этот раз ему удалось сместить своего коллегу Ивана Урганта. Третье место у Александра Гордона, который повышает уровень доверия к себе среди россиян уже второй раз подряд.