Слуцкий рассказал, за кого голосовали члены ЛДПР на выборах Слуцкий: члены ЛДПР голосовали за Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах во время концерта-митинга «10 лет в родной гавани» на Красной площади, посвященного десятилетней годовщине присоединения Крыма к РФ. Он назвал победу Путина исторической. Кроме того, Слуцкий отметил, что многие члены его партии на выборах отдали голоса в пользу действующего президента.

Мы действительно значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату. Отдали много, себе осталось меньше, — подчеркнул председатель ЛДПР.

Леонид Слуцкий добавил, что разница в результатах на выборах между остальными кандидатами не имеет значения. Слуцкий напомнил, что она составляет менее 1%.

Ранее на сцене на Красной площади выступил Владимир Путин. Он поздравил всех россиян с праздником и заявил, что главная гордость Крыма — это люди. Президент отметил, что именно они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией. Кроме того, Путин пообещал проложить железную дорогу до Севастополя.