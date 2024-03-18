«Путь Донбасса на родину был трагичным»: Путин выступил на Красной площади Владимир Путин заявил, что главная гордость России - это люди

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выступил на концерте-митинге «10 лет в родной гавани», приуроченном к 10-летней годовщине присоединения Крыма к России, сообщает корреспондент NEWS.ru. Он заявил, что полуостров — это не только стратегически важные территории, но и люди, хотя путь Донбасса на Родину оказался более трагичным.

Я от души всех приветствую и поздравляю с праздником. Ровно 10 лет назад на Красной площади здесь, передвигаясь на эту же сцену, я вспомнил, что Крым называли непотопляемым авианосцем. Но Крым — это не только стратегически важные территории, наша история и гордость. Это люди — они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в отечество, никогда не разделяли себя с Россией, — сказал со сцены Владимир Путин.

Он добавил, что «путь Донбасса на родину оказался более тяжелым, трагичным», однако присоединение новых территорий — это большое событие в истории государства. Также он пообещал протянуть железную дорогу до Севастополя, чтобы она стала еще одной альтернативой Крымскому мосту.

После Владимира Путина на Красной площади выступили бывшие кандидаты в президенты РФ Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов, а артисты вместе спели гимн России. Зрители скандировали «Россия».

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что самым важным достижением за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией стало сохранение единства крымского народа. Как отметил политик на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.