Легойда высказал своё мнение о мозаике со Сталиным в храме Минобороны

https://static.news.ru/photo/c04c74ae-8bb7-11ea-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Владимир Легойда Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся храме Вооружённых сил РФ.

С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории. Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но моё личное мнение: его изображения в храме быть не должно, — сообщил в эфире радио «Вера» Легойда.

По словам представителя РПЦ, резкая реакция общественности на появившиеся в Сети фотографии фрагментов этой мозаики, говорит о том, что инициатива требует более широкого обсуждения.

Как писал NEWS.ru, Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан заявил, что мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина не демонтировали со стены главного храма Вооружённых сил РФ, потому что её там никогда и не было — снимки были сделаны в мастерской.

Ранее СМИ сообщили, что мозаику с изображением Владимира Путина и ряда других чиновников убрали из главного храма Вооружённых сил РФ. Помимо главы государства, там были изображены министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Храм в русско-византийском стиле планируется построить на территории подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который располагается на 55-м километре Минского шоссе.