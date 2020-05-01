В РПЦ заявили, что мозаики с Путиным не было в главном военном храме

https://static.news.ru/photo/6b9e6bd0-8b88-11ea-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Епископ Клинский Стефан Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан заявил, что мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина не демонтировали со стены главного храма Вооружённых сил РФ, потому что её там никогда и не было — снимки были сделаны в мастерской.

Снимок мозаики изначально был сделан в мастерской, после чего и пошла волна. Однако в соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил её не размещать, — заявил «Интерфаксу» епископ Стефан, настоятель главного военного храма РФ.

Сам епископ не считает мозаику с изображением Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников неуместной. Он сравнил намерение художников изобразить «бескровное присоединение Крыма к России» с традицией, отражённой в творчестве Ильи Глазунова, когда исторические персонажи рисуются стоящими друг за другом.

Если кому-то показалось это преждевременным, то стоит, возможно, пока воздержаться от этого изображения в храме, — резюмировал настоятель главного военного храма России.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что мозаику с изображением Владимира Путина и ряда других чиновников убрали из главного храма Вооружённых сил РФ. Помимо главы государства, там были изображены министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Храм в русско-византийском стиле планируется построить на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который располагается на 55-м километре Минского шоссе.