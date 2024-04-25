Легенда КВН Писаренко раскрыл вероятного преемника Маслякова-старшего Писаренко: Хрусталев сам сказал, что может заменить Маслякова-старшего

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Александр Масляков

Легенда российского КВН, участник команды «Уездный город» Сергей Писаренко заявил NEWS.ru, что комик Дмитрий Хрусталев действительно может заменить Александра Маслякова-старшего в качестве ведущего шоу. Собеседник подчеркнул, что Хрусталев об этом заявил во время одного из выступлений в Москве.

Мы недавно выступали с Митей Хрусталевым в Москве, он со сцены заявил, что он будет новым ведущим КВН, я не утверждаю, но с его слов это так. Не беру на себя ответственность, но и это не слухи, это все со слов Хрусталева. Ещё со слов Мити, были варианты Пельша и Галыгина, — отметил Писаренко.

Несколькими днями ранее сын телеведущего Александр Масляков — младший заявил, что отец продолжит вести игры «Клуба веселых и находчивых». Он опроверг информацию, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.

Также сообщалось, что во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не участвовал в съемках. После выздоровления он решил не возвращаться на роль ведущего.

До этого в творческом объединении «АМиК» подтвердили, что в программе произведут замену ведущего. Однако отмечалось, что кандидатура Хрусталева не окончательная. Последние несколько лет в играх «Клуба веселых и находчивых» Маслякова-старшего подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.