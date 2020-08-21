Лечащий врач Навального: самолёт вылетит «через каких-то два часа»

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.
Диагноз Навальному пока не поставили, врачи проводят симптоматическое лечение. Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование.
В свою очередь лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева ответила на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о помощи с отправкой больного на лечение за границу.