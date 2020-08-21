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Лечащий врач Навального: самолёт вылетит «через каких-то два часа»

19:56, 21 августа 2020

Личный лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила, что через два часа самолёт с политиком, который находится в тяжёлом состоянии, вылетит в Германию, где его продолжат лечить.

По словам женщины, дело с транспортировкой оппозиционера сдвинулось с мёртвой точки.

Даже не верится, что через каких-то 2 часа Алексей улетит в Германию. А там я с большой вероятностью его вылечат и выходят. Ужасно рада, — отметила врач.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Диагноз Навальному пока не поставили, врачи проводят симптоматическое лечение. Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование.

В свою очередь лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева ответила на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о помощи с отправкой больного на лечение за границу.

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