Лавочка скоро закроется: в Госдуме обсудят полный отказ от наличных в РФ

В Государственной думе в феврале намерены обсудить возможность отказа в России от использования наличных средств, сообщил NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов. Инициаторы идеи апеллируют к тому, что это позволит обелить национальную экономику и повысить комфорт граждан, многие из которых уже сегодня редко имеют деньги в бумажнике, отдавая предпочтение банковским картам. Однако эксперты неоднозначно относятся к предложению полностью отказаться от налички, полагая, что идея будет негативно воспринята частью общества, которая опасается роста фискальной нагрузки и тотального контроля.

Половина — в тени

Как ожидается, обсуждение инициативы состоится в рамках экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при Госдуме, рассказал Кирьянов. По его словам, целесообразно обсудить вопрос отказа от обращения наличных денежных средств на этой площадке — с пониманием всех нюансов, определением «узких мест», проблем переходного периода, а также формированием дорожной карты процесса.

Кирьянов напомнил, что в течение нескольких лет Российский союз налогоплательщиков выступал за максимально возможную прозрачность всех экономических процессов и финансовых транзакций — как в отношении юридических, так и физических лиц.

Изначально восприятие такой финансовой прозрачности в отношении конкретного человека в публичном поле было скорее негативным — и не потому, что всем есть что скрывать, а потому, что всё новое пугает, и пугает именно вопросами правоприменения, — пояснил собеседник издания.

Артём Кирьянов Александр Гальперин/РИА Новости

По мнению парламентария, наличное обращение средств платежа работает на теневую экономику. При этом не секрет, что в нашей стране теневой оборот средств до сих пор составляет существенную часть. Согласно экспертным оценкам, около половины трудоспособного населения работает «в тени». Поэтому, объясняет Кирьянов, главное опасение чуть ли не каждого второго человека — а не будет ли хуже, не потеряет ли он источник дохода?

Кирьянов приводит контраргумент: новации, как правило, сначала запускаемые в экспериментальном режиме, позволили убедиться в эффективности и безболезненности цифровых инструментов для пользователя. Он привёл два примера: онлайн-кассы нового образца сделали прозрачной розницу, одновременно увеличив и объём поступлений в бюджет, и предоставив новый инструмент защиты своих прав каждому покупателю. Второй пример — льготный режим для самозанятых, который на выходе дал сниженную в три раза ставку НДФЛ и способ отчётности через мобильное приложение. В итоге уже четыре миллиона россиян начали платить налоги, причём подавляющее большинство впервые, отметил зампред думского комитета.

Кирьянов, выступающий одним из лоббистов отказа от наличных, считает, что новый уровень прозрачности экономики пойдёт россиянам лишь на пользу:

Ведь прозрачность позволяет человеку формировать нормальную кредитную историю, решать свои жизненные ситуации с меньшими затратами — при общей понятности экономики риски снижаются, падают те же проценты по займам.

Исследование, проведённое ранее лабораторией «Сбериндекс» и «Платформой ОФД», показало: доля безналичного торгового оборота в России в IV квартале прошлого года составила 60,8% после 55,9% в аналогичный период годом ранее. Показатель впервые в истории преодолел порог в 60%. Причём общая за 2021 год доля безналичных расходных операций составила рекордные 59,3%. Наиболее высокая доля безналичного оборота была зафиксирована в сегментах продовольственной розницы. Например, в ресторанах она составляет 79,1%, в фастфуде — 71,7%, в супермаркетах и гипермаркетах — 67,3% и 63,6% соответственно. Однако у процесса отказа перехода на тотальные безналичные расчёты есть и свои противники.

Пенсионеры против

Главные факторы, препятствующие росту доли безналичных расчётов сегодня, — консерватизм части населения и слабая инфраструктура в отдалённых районах.

Консервативная позиция в этом вопросе чаще всего свойственна пожилым гражданам — не секрет, что многие из них после зачисления пенсии на банковскую карту сразу же снимают её в ближайшем терминале. Против стремительного распространения «безнала» работает и до сих пор не развитая во многих регионах инфраструктура.

У нас ещё немало населённых пунктов, в которых не так и просто найти банкомат или рассчитаться картой за покупки, — признал в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, у некоторых россиян всё ещё сильно убеждение, что деньги надо держать «поближе к телу» — например, на случай различных финансовых потрясений. В частности, люди опасаются, что в нужный момент просто не смогут быстро получить деньги в банке. Исследование «Сбериндекса» показало: только 13% жителей страны старше 70% сейчас предпочитают расплачиваться безналичными способом.

Однако очевидно и другое: активно продвигая инициативу тотального «безнала» государство пытается взять под контроль все финансовые потоки. Например, ранее в Минэкономразвития и Минфине обсуждали предложение о возможности совершать все крупные покупки только за безналичный расчёт. По замыслу чиновников, за счёт появления идентифицирующей информации о покупателе неизбежно сократится теневая экономика страны.

Главный аргумент государства в вопросе о переносе расчётов в безналичную форму — сильное облегчение контроля, поскольку многое можно автоматизировать и трудозатраты на контроль радикально снижаются, объясняет в беседе с NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов. По его мнению, это приносит двойную пользу: улучшается сбор налогов и снижается преступность. Эксперт также признал, что большинству граждан безналичная оплата нравится: расчёт карточкой намного быстрее, чем наличными.

У безналичных расчётов, очевидно, имеются и другие плюсы. В таком случае снизится риск непосредственной потери или кражи «физических» денег. Кроме того, для людей, получающих белую зарплату, такой переход позволит полностью автоматизировать вопросы, связанные с оплатой налогов, штрафов и иных обязательных платежей из нашей повседневной жизни, указал NEWS.ru ректор Университета управления ТИСБИ Алексей Лопатин.

По его оценкам, фактически на сегодняшний день в хождении наличных денег в стране не заинтересован никто, кроме разве что людей преклонного возраста, слабо владеющих современными технологиями. В то же время он признал, что в полный рост встаёт вопрос об обеспечении соответствующей информационной безопасности телекоммуникационных систем и баз данных.

Берут «под колпак»

Но вопрос, пожалуй, гораздо глубже, поэтому, возможно, говорить о готовности страны уже в ближайшей перспективе отказаться от наличных денег — преждевременно.

Людей справедливо пугает нарастающая цифровизация, причём зачастую этот процесс лишь ударяет по интересам граждан, заявил NEWS.ru основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев. По его словам, россиян шаг за шагом берут «под колпак», отслеживая все их финансовые транзакции.

Не секрет, что миллионы людей сегодня получают зарплату и гонорары за выполненную работу неофициально, перегоняя на карту деньги. При этом государство ранее неоднократно устами разных чиновников анонсировало: лавочка скоро закроется, все денежные переводы рано или поздно возьмут под контроль. Однако надо понимать, что существование довольно широкого сектора теневой экономики — индикатор нездоровой ситуации. Люди уходят в серую зону вовсе не потому, что хотят жить не по правилам. Просто в ином случае мизерные заработки многих окончательно «растворятся», — говорит Сарбаев.

Усиление цифрового контроля автоматически рождает мысль ухода в «нал», однако и по этому направлению государство готовит ужесточения, отметил юрист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем эксперты советуют не «сжимать тиски», лишая граждан альтернативы. По мнению директора Института прикладных политических исследований ВШЭ Валерии Касамары, у россиян должен оставаться манёвр для выбора в пользу наличных платежей в силу различных причин: личное удобство, отсутствие компетенций в этой сфере, символическая значимость физических денег, предрассудки. Она полагает, что отказ от наличных может восприниматься как ограничение, что в свою очередь неминуемо спровоцирует появление активных групп противостояния. Также, считает собеседница издания, при принятии решения об отказе от наличных нельзя не учитывать возрастную специфику и неравномерность технологического развития территорий.

Между тем в мировой практике уже есть ряд примеров государств, которые практически полностью отказались от наличных денег. Например, во Франции свыше 92% платежей — безналичные, а банковской карточкой пользуются 70% населения. Наличными в основном расплачиваются за мелкие покупки, средний чек составляет 25 евро.

В Швеции был дополнительный повод, чтобы перейти на безналичный расчёт — экономия бюджета за счёт отключения печатного станка. Страна ежегодно тратила около 11 млрд крон (примерно 1 млрд евро) на обращение наличных. К отказу от денег подтолкнула и история, случившаяся в 2009 году: тогда в Стокгольме ограбили крупную инкассаторскую фирму. Преступники высадились с вертолёта на крышу здания и украли около 1 млрд крон. Полиция поймала участников ограбления, однако деньги так и не нашла. В итоге «кража века» поставила под угрозу всю финансовую систему столицы — в банках попросту начали заканчиваться купюры.