Куриные шашлычки с карри-маринадом! Обалденный хит на ужин или перекус!

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Готовим куриные шашлычки в духовке с карри-маринадом! Эти ароматные мини-шашлычки из курицы с золотистой корочкой и пряным вкусом станут хитом любого ужина. Готовятся без гриля — только духовка и всего 30 минут!

Для маринада смешайте 3 ст. л. йогурта, 1 ст. л. карри, 2 измельчённых зубчика чеснока, 1 ч. л. мёда и щепотку соли. Куриное филе (500 г) нарежьте кубиками 3×3 см и замаринуйте на 20 минут — этого достаточно для насыщенного вкуса.

Нанижите мясо на деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде. Выложите на решётку в духовке, подстелив противень для стекания сока. Запекайте 15 минут при 200°C, затем переверните и готовьте ещё 10 минут до румяности.

Секрет сочности: за 5 минут до готовности смажьте шашлычки остатками маринада. Подавайте с дольками лимона и свежими овощами.

Карри придаёт курице аппетитный золотистый оттенок и лёгкую остроту, а йогурт делает мясо невероятно нежным. Эти шашлычки хороши и горячими, и холодными — идеальный вариант для пикника или фуршета!

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