Куриная печень в сметане — забытый хит из СССР: нежная, тающая во рту, готовится за 20 минут

Беру куриную печень, молоко и сметану — и меньше чем за полчаса готовлю нежнейшее блюдо, которое тает на языке. Секрет прост: сначала замачиваю в молоке, чтобы ушла горечь, а затем тушу с овощами в сметанном соусе. Получается сочная, мягкая печень с густой подливкой, которая идеально подходит к картофельному пюре или макаронам.

Ингредиенты

Куриная печень — 300 г, молоко — 100 мл, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 4 ст. л., мука — 1 ч. л., соль, перец, растительное масло — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю печень в молоке минут на 15 — это убирает горечь и делает ее нежнее. Пока она отдыхает, нарезаю лук полукольцами, а морковь тру на крупной терке. Обжариваю овощи на растительном масле до мягкости, затем добавляю к ним печень — жарю по 2 минуты с каждой стороны, чтобы схватилась корочка.

Самое важное — не пережарить: как только печень перестала быть сырой внутри, добавляю сметану, муку, соль и перец, перемешиваю и тушу под крышкой еще 3–4 минуты. Получается нежное, сочное блюдо в густом сметанном соусе — идеально с картошкой или гречкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: печень получилась такой мягкой, что ее можно было есть ложкой. Я использовал жирную сметану — она дала кремовую текстуру, а молоко убрало всю горечь. Особенно понравилось, что блюдо не требует сложных манипуляций.