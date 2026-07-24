Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 09:08

Куриная печень в сметане — забытый хит из СССР: нежная, тающая во рту, готовится за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру куриную печень, молоко и сметану — и меньше чем за полчаса готовлю нежнейшее блюдо, которое тает на языке. Секрет прост: сначала замачиваю в молоке, чтобы ушла горечь, а затем тушу с овощами в сметанном соусе. Получается сочная, мягкая печень с густой подливкой, которая идеально подходит к картофельному пюре или макаронам.

Ингредиенты

Куриная печень — 300 г, молоко — 100 мл, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 4 ст. л., мука — 1 ч. л., соль, перец, растительное масло — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю печень в молоке минут на 15 — это убирает горечь и делает ее нежнее. Пока она отдыхает, нарезаю лук полукольцами, а морковь тру на крупной терке. Обжариваю овощи на растительном масле до мягкости, затем добавляю к ним печень — жарю по 2 минуты с каждой стороны, чтобы схватилась корочка.

Самое важное — не пережарить: как только печень перестала быть сырой внутри, добавляю сметану, муку, соль и перец, перемешиваю и тушу под крышкой еще 3–4 минуты. Получается нежное, сочное блюдо в густом сметанном соусе — идеально с картошкой или гречкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: печень получилась такой мягкой, что ее можно было есть ложкой. Я использовал жирную сметану — она дала кремовую текстуру, а молоко убрало всю горечь. Особенно понравилось, что блюдо не требует сложных манипуляций.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам назвали главных пожирателей трафика на смартфонах
Общество
Россиянам назвали главных пожирателей трафика на смартфонах
Названо поколение, которое больше всего заботится о здоровье
Общество
Названо поколение, которое больше всего заботится о здоровье
Перестала морозить зелень в пакетах — просто складываю в банки и забываю: аромат как в июле, а хлопот ноль
Общество
Перестала морозить зелень в пакетах — просто складываю в банки и забываю: аромат как в июле, а хлопот ноль
Их и с колбасой, и с вареньем: лепёшки на кефире без дрожжей — мягкие, золотистые и вкусные
Общество
Их и с колбасой, и с вареньем: лепёшки на кефире без дрожжей — мягкие, золотистые и вкусные
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Здоровье/красота
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Общество
рецепты
еда
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и Трамп
Самый популярный блогер мира рассказал о свадьбе
Татьяна Ким обнародовала истинный масштаб потерь на складах Wildberries
Появились кадры задержания украинской шпионки, готовившей теракт в Москве
Счастливый билет принес жителю Тулы 12,9 млн
Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам
«Цинично»: Бастрыкин жестко высказался о ВСУ из-за ударов по детям
Россиянам рассказали, кому из них грозит фтириаз в первую очередь
Соколов раскрыл первые данные после ракетной атаки на Киров
Стало известно, куда целились ВСУ при атаке на Тверь
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть
Экс-солист Modern Talking готов прилететь в Москву за 45 млн рублей и пиво
ФСБ задержала россиянку при попытке устроить теракт в Москве
«Исторический минимум»: Котяков рассказал о важном для России рекорде
«Неприятный сюрприз»: Каллас ополчилась на США за несоблюдение сделки
Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео
В Иране ответили на предложение США о временном перемирии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика
Неизвестная инфекция начала выкашивать солдат ВСУ
Более 570 беспилотников сбили над Россией минувшей ночью
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.