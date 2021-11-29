Курьер наоборот: как работает московский сервис выноса мусора

Как всем хорошо известно, пандемия коронавируса сильно изменила привычный уклад жизни людей по всему миру. Настоящий бум переживают службы доставки, в первую очередь — еды. Теперь к привычным курьерам в жёлтой, зелёной и другой униформе добавляются те, кто не приносит, а уносит вещи из квартир. NEWS.ru рассказывает о сервисе по выносу мусора «Я вынесу», о том, зачем он нужен и кто им пользуются, а также блажь ли это или необходимость.

Курьеры

Курьер Олег (имя изменено — прим.) занимается выносом мусора уже месяц. Об этой новой услуге и, соответственно, вакансии, он узнал через интернет, но признаётся, что толком не помнит как нашел сервис, это вышло как-то случайно. Олег — мужчина средних лет со спокойным тихим голосом. Вынести отходы он приходит в обычной одежде (униформы у сервиса пока нет), но в маске, как того сейчас требуют карантинные меры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я одновременно работаю в другой известной курьерской службе и риэлтором. Это моя третья работа. Ходить пешком — это полезно, — рассказывает Олег.

Курьер был вызван сотрудником NEWS.ru в редакцию и любезно согласился ответить на несколько вопросов о своей работе. Заказать услуги по выносу мешков с мусором до контейнеров на улице можно с помощью сайта компании или мобильного приложения. СТоимость выноса одного пакета до 7 килограмм - 160 рублей. По сути это ничем не отличается от сервисов по доставке еды или вызову такси. Человек пишет адрес, количество мешков, оплачивает заказ, выносит мешки за дверь и всё — курьер придёт, заберёт их и никак больше не потревожит.

Зарабатывать у меня получается когда как. Иногда 1,5 тысячи в день, иногда больше. Всё ото дня зависит. Времени на это у меня уходит также сильно по-разному. Могу пять часов этим заниматься, а могу все 12. Заказы приходят из всех уголков Москвы, — продолжает Олег.

Курьер показывает свой смартфон, на котором установлено приложение, где на карту Москвы помещается фиолетовая точка — адрес заказа, а также информация об объёме и точный адрес с комментариями клиента, если они есть. Всё очень похоже на онлайн-такси. Когда курьер приходит по адресу, он должен снять мешки с мусором у двери, а потом то, как он их выбросил и отправить эти фотографии через приложение.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиентов я никогда не вижу. Забор мусора бесконтактный. Нельзя сказать, что это чья-то принципиальная позиция или что-то такое, просто, как правило, люди оставляют мешки с мусором за дверью и нам с ними констатировать ни к чему, — рассказывает Олег, пока пытается найти ближайшую помойку, чтобы оставить в ней мусорный мешок из редакции.

По словам курьера, услугу заказывают разные люди. Например, есть VIP-клиенты из богатых домов, расположенных в фешенебельных московских районах, но это всё же скорее исключение. Основные клиенты — пожилые люди.

Этот сервис — хорошая вещь, нужная. Бывают, знаете ли, разные люди. Есть очень старые, есть, к сожалению, молодые, которые всё время за компьютером сидят. Есть люди с большим лишним весом, которым спускаться не хочется, — говорит Олег.

Контейнеры с мусором, после подсказки охранника близлежащего здания, найдены. Олег кидает мешок, фотографирует его и отправляет фотографии через приложение. 5 минут и заказ выполнен, если не считать затраченного на дорогу времени. Понятно, почему эту деятельность легко и выгодно сочетать с другой курьерской работой. Можно было бы подумать, что поиск мусорных контейнеров будет съедать больше всего времени, но, по словам курьера, это не так: сейчас они располагаются в шаговой доступности от всех подъездов, по кране мере в Москве.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Норматив: каждый пакет до 7 килограмм. Объемы бывают разные, но, как правило, это обычные мешки для мусора. Мешков может быть сколько угодно. Естественно, чем больше пакетов, тем дороже вынос. Такого, что вес пакета сильно бы превышал 7 кг, так, чтобы вынести его было невозможно, у меня ещё не было, — рассказывает Олег.

Особый нюанс — раздельный сбор, то есть когда клиент сортирует мусор на перерабатываемые и неперерабатываемые отходы. Их обязательно нужно выбрасывать в разные контейнеры.

Если люди хотят сделать раздельный сбор, то они подписывают пакеты, которые оставляют за дверью, а мы выбрасываем что куда нужно. Никаких проблем, — объясняет курьер.

Работа с этим заказом закончена и Олег отправляется на север Москвы за следующим.

Менеджеры и руководство

Не смотря на то, что корни компании которая организовала сервис находятся в Уфе, пока что он работает исключительно в столице России. Геннадий, который курирует работу в Москве, рассказывает, что изначально создатели услуги предполагали управлять всем из Башкирии, однако со временем пришли к тому, что всё же нужен человек в столице.

Это достаточно новая вещь, ещё не такая популярная, как уже в скором времени, уверен, будет. Поэтому, например, если случается такое, что курьер сообщает, что он не сможет забрать заказ, на который дал своё согласие, то на место выезжаю я и выношу мусор сам, — рассказывает Геннадий.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На первый взгляд можно подумать, что приложение нужно для каких-то сибаритов, которые не могут даже вынести мусор из своей квартиры самостоятельно. Однако Геннадий подчёркивает, что на самом деле приложение полезно для разных слоёв населения.

Очень многие заказывают услугу для своих очень пожилых родителей, чтобы они не выходили лишний раз из квартиры. Также оно очень полезно для многодетных матерей или, например, инвалидов, — объясняет глава московского отделения.

Фотографии, которые Олег отправлял перед и после того, как выносил редакционные мусорные мешки, как и все другие фотографии от других курьеров, приложение отправляет в Уфу, где проверяют, всё ли в порядке. Деньги курьеру приходят только после удачной проверки. По словам Геннадия у них примерно 2 тыс. скачиваний приложения — это те, кто хотят быть курьерами и клиентами. Курьеров, постоянно выполняющих заказы около 20, менее активных — ещё больше.

Такое количество может показаться небольшим, но не стоит забывать, что подобный сервис — очень молодое изобретение. Как рассказывает управляющий компании по имени Алмаз, они уже постепенно осваивают территорию за МКАД, далее по планам — Новосибирск, Уфа и дальше вся Россия.

Идея появилась весной 2020 года, после того, как объявили локдаун. Все столкнулись с проблемами, которые для них раньше не существовали, например, родственники просили сходить за покупками или вот вынести мусор. Осенью 2020 года начался сбор команды для создание приложения, а заработало оно в начале этого года, — рассказывает Алмаз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как известно мусор — горячая и политизированная тема. Проблема с утилизацией отходов и экологией уже приводила к масштабным протестам жителей Шиеса и Подмосковья. Создатели сервиса по выносу мусора говорят, что экологическая сторона вопроса для них важна, поэтому они работают с раздельным сбором, а также планируют в будущем к выносу мусора добавить масштабные работы по уходу за территорией.

Мы планируем к бытовому мусору в будущем добавить вынос старой мебели. Также мы планируем предлагать услуги по уборке территории. Вот смотрит человек в окно, видит пустырь с мусором, отмечает его на карте, фотографирует и отсылает через наше приложение с предложением убраться за определённую сумму, — объясняет Алмаз.

Управляющий подчёркивает, что их сервис — уникален для России и, даже если какие-то «подражатели» появились, они пока сильно отстают.