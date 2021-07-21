Кураев предложил сделать бесплатным искусственное оплодотворение

В России нужно ввести в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) процедуру по искусственному оплодотворению. Об этом NEWS.ru заявил публицист и протодиакон Андрей Кураев.

По его словам, это было бы крайне важным для общества шагом. Кураев считает, что процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) нужно ввести в ОМС вместо абортов, так как таким образом государственные деньги будут тратиться не на прерывание жизни, а на её создание.

Я знаю семьи, где люди хотели бы пойти путём ЭКО, но не могут, потому что это дорого, — объяснил свою позицию протодиакон.

Также Кураев поддержал предложение РПЦ о введении специальной выплаты женщине при достижении 12-й недели беременности. После этого срока нельзя сделать прерывание беременности по желанию. В церкви считают это мерой профилактики абортов. По словам Кураева, «всегда лучше действовать не кнутом, а пряником».

Ранее в РПЦ предложили вывести аборты по желанию из системы ОМС для женщин, чей доход превышает прожиточный минимум. Соответствующий документ уже утверждён патриархом Московским и вся Руси Кириллом и вскоре будет направлен в епархии.