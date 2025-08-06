Кручу эти рулетики с адыгейским сыром, и через 30 минут уже едим

Куриный рулет с адыгейским сыром и грибами — отличный вариант для вкусного ужина. Сочное куриное мясо сочетается с нежным сыром и ароматными грибами, создавая аппетитное блюдо, которое выглядит эффектно и готовится проще, чем кажется. Это украшение любого стола и приятное разнообразие в повседневном меню.
Ингредиенты:
- курица целая (1,5–2 кг);
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- адыгейский сыр — 200 г;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Удалите кости из курицы, сохранив кожу целой. Мясо отбейте, посолите и поперчите.
- Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета, смешайте с натертым сыром и зеленью.
- Равномерно распределите начинку на курицу, сверните рулетом. Заверните в пленку и фольгу.
- Запекайте при 180 °C 1–1,5 часа, за 15 минут до готовности снимите фольгу для корочки.
- Дайте рулету остыть 30 минут, нарежьте и подавайте с овощами.
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