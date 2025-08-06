Кручу эти рулетики с адыгейским сыром, и через 30 минут уже едим

Кручу эти рулетики с адыгейским сыром, и через 30 минут уже едим

Куриный рулет с адыгейским сыром и грибами — отличный вариант для вкусного ужина. Сочное куриное мясо сочетается с нежным сыром и ароматными грибами, создавая аппетитное блюдо, которое выглядит эффектно и готовится проще, чем кажется. Это украшение любого стола и приятное разнообразие в повседневном меню.

Ингредиенты:

курица целая (1,5–2 кг);

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

адыгейский сыр — 200 г;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Удалите кости из курицы, сохранив кожу целой. Мясо отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета, смешайте с натертым сыром и зеленью. Равномерно распределите начинку на курицу, сверните рулетом. Заверните в пленку и фольгу. Запекайте при 180 °C 1–1,5 часа, за 15 минут до готовности снимите фольгу для корочки. Дайте рулету остыть 30 минут, нарежьте и подавайте с овощами.

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