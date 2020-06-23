Кремль отказался комментировать работу МВД с протестующими

https://static.news.ru/photo/6289df70-b545-11ea-b59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют вопрос об ограничениях на проведение одиночных пикетов.

Здесь аргументацию нужно получать именно из МВД. Вы не забывайте, что всё-таки ещё так или иначе эпидемиологическая ситуация полностью в норму не вернулась, существуют определённые ограничения​, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сотрудниками центра «Э» МВД РФ в Москве был задержан активист Пётр Верзилов. Причиной его ареста стали проверочные мероприятия об экстремизме. На данный момент он не выходит на связь. Помимо этого, в столице были задержаны более 25 пикетчиков, которые выступали против приговора по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации).

Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года полиция Санкт-Петербурга задержала не менее 20 противников изменения Конституции.