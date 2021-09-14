Красноярский канал лишили лицензии после критики местного Роскомнадзора

Арбитражный суд Красноярского края лишил лицензии на вещание местный «8 канал» по требованию Роскомнадзора, следует из картотеки суда. Телеканал выпускал несколько критических сюжетов о главе Енисейского управления Роскомнадзора Наталье Бурдюковой.

В 2019 году РКН приостановил действие лицензии, которую каналу выдали в 2018 году. В ведомстве сочли, что СМИ вело вещание «с нарушением программой направленности» и не передавало на хранение свои программы.

В июле 2021 года ведомство обратилось в суд с требованием аннулировать лицензию, так как нарушения не были устранены. Инстанция встала на сторону регулятора, но у канала есть три месяца для подачи апелляции.

При этом гендиректор «8 канала» Иван Головкин рассказывал изданию «Проспект Мира», что телеканал вещает по другой лицензии и не планирует прекращать работу.

«8 канал» показывал несколько сюжетов о главе Енисейского управления Роскомнадзора Натальи Бурдюковой, где её обвиняли в давлении на журналистов. Телеканал называл происходящее «бурдюковщиной».

Ранее Роскомнадзор внёс сайт издания Readovka в список запрещённых по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Он требовал удалить заметку, рассказывающую о передаче ему 41,9% акций совхоза имени Ленина через жену Павла Грудинина.

В редакции сняли с публикации ряд материалов о политике, даже если по ним не было исков. После этого сайт исключили из списка запрещённых.