Сайт Readovka внесли в список запрещённых

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Комары-переносчики лихорадки Западного Нила могут появиться в России осенью из-за обилия осадков и тёплой погоды, заявили в Роспотребнадзоре. Вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский в беседе с NEWS.ru рассказал, как защититься от укусов таких комаров и что делать, если человек подозревает заражения этой лихорадкой.

Учёный рассказал, что лихорадка Западного Нила для России относительно редка. Ранее вспышки наблюдались на юге страны и в сопредельных государствах — всего около 400-500 случаев с летальностью около 7%. Защититься...