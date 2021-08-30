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Сайт Readovka внесли в список запрещённых

12:29, 30 августа 2021
Сайт Readovka внесли в список запрещённых Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сайт издания Readovka внесли в список запрещённых. До этого портал пытались заблокировать.

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