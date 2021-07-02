В редакцию Readovka пришли с постановлением о блокировке

В редакцию издания Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке. Об этом говорится на сайте издания.

В сообщении указывается, что решение о блокировке портала было вынесено ещё днём ранее, однако приставы отказались сообщать, в рамках какого судебного решения.

Единственное, что Readovka удалось узнать — постановление относится к прошлогоднему делу о нашей публикации о депутате Саблине и должно быть исполнено в срок до 8 июля, — говорится в материале.

Также в издании отметили, что узнать более подробную информацию о предписании по блокировке сайта можно на сайте «Госуслуги». В то же время сотрудники СМИ говорят, что редакция не получала никаких уведомлений.

Ранее Роскомнадзор запланировал составить административные протоколы на социальные сети Facebook и Twitter, а также на мессенджер WhatsApp, так как они не подтвердили, что хранят данные российских пользователей на территории страны.