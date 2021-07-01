Роскомнадзор решил оштрафовать соцсети из-за отказа хранить данные в России

Роскомнадзор планирует составить административные протоколы на социальные сети Facebook и Twitter, а также на мессенджер WhatsApp, так как они не подтвердили, что хранят данные российских пользователей на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp иTwitter на составление административных протоколов, — говорится на сайте.

На WhatsApp составили протокол, по которому компании грозит штраф от одного до шести миллионов рублей. Нарушение Facebook и Twitter в ведомстве считают повторным, так как на них уже составляли протоколы. В связи с этим соцсетям грозит штраф в размере от шести до 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram и Facebook. В отношении мессенджера было рассмотрено четыре дела, и сумма взысканий по ним составила 10 млн рублей. Соцсеть наказали на 17 млн.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным. В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России. Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.