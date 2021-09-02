Сайт Readovka исключили из списка запрещённых

Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka и исключил его из реестра запрещённых в России. Об этом сообщается на странице ресурса.

В редакции пояснили, что для разблокировки пришлось снять с публикации ряд материалов о депутате Госдумы Дмитрии Саблине, по которым нет никаких судебных исков.

На удалении этих материалов настаивали судебные приставы. Они же пригрозили возбудить дело против Роскомнадзора, если не будет исполнено требование о блокировке ресурса.

Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится, — говорится в сообщении.

Сайт Readovka был внесён в список запрещённых 30 августа по иску подмосковных приставов. Ранее иск уже направлялся в ведомство в 2020 году, но тогда там сочли его незаконным. В РКН пояснили, что он может блокировать только отдельные страницы, а не весь ресурс целиком.