Краснов вернул практику выезда прокуроров на места преступлений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что вновь восстановил практику выезда прокуроров на места крупных происшествий. В частности, они должны будут выезжать на места резонансных преступлений, серьёзных аварий, катастроф, а также правонарушений в отношении детей.
Например, прокурор района должен присутствовать на месте ДТП, в котором погибли несколько человек. Даже если преступление раскрыто по горячим следам, — считает Краснов.
По его мнению, присутствие прокурора на месте происшествия будет способствовать слаженному взаимодействию следственных органов и оперативных служб. Кроме того, прокурор является связующим звеном между участниками уголовного процесса, координирующим их работу.
Как
Ранее Игорь Краснов также отметил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ, писал NEWS.ru.
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