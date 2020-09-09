Краснов вернул практику выезда прокуроров на места преступлений

https://static.news.ru/photo/1dfff0b6-f2b6-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что вновь восстановил практику выезда прокуроров на места крупных происшествий. В частности, они должны будут выезжать на места резонансных преступлений, серьёзных аварий, катастроф, а также правонарушений в отношении детей.

Например, прокурор района должен присутствовать на месте ДТП, в котором погибли несколько человек. Даже если преступление раскрыто по горячим следам, — считает Краснов.

По его мнению, присутствие прокурора на месте происшествия будет способствовать слаженному взаимодействию следственных органов и оперативных служб. Кроме того, прокурор является связующим звеном между участниками уголовного процесса, координирующим их работу.

Как рассказал Краснов «Коммерсанту», соответствующий приказ он издал много лет назад, но по факту он не исполнялся. Вступая в должность, он скорректировал его положения.

Ранее Игорь Краснов также отметил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ, писал NEWS.ru.