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28 июля 2025 в 12:56

Красиво и без забот: цветы, которые зимуют в грунте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется, чтобы цветы радовали не один год, но не было забот с укрытием на зиму? Есть многолетники, которым не страшны морозы, и они отлично зимуют прямо в грунте — даже в средней полосе.

На первом месте — флокс метельчатый. Он красив и стойко переносит холод. Следом — эхинацея, она не боится заморозков и быстро разрастается. Хосты тоже не нуждаются в укрытии — особенно сорта с плотными листьями. Рудбекия и василистник прекрасно зимуют и радуют обильным цветением без капризов. Главное — выбрать проверенные сорта и не переусердствовать с подкормками осенью.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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