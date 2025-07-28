Красиво и без забот: цветы, которые зимуют в грунте

Хочется, чтобы цветы радовали не один год, но не было забот с укрытием на зиму? Есть многолетники, которым не страшны морозы, и они отлично зимуют прямо в грунте — даже в средней полосе.

На первом месте — флокс метельчатый. Он красив и стойко переносит холод. Следом — эхинацея, она не боится заморозков и быстро разрастается. Хосты тоже не нуждаются в укрытии — особенно сорта с плотными листьями. Рудбекия и василистник прекрасно зимуют и радуют обильным цветением без капризов. Главное — выбрать проверенные сорта и не переусердствовать с подкормками осенью.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.