«Краповые береты» объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний

Родственника главы Чечни Рамзана Кадырова — Абдул-Керима — сняли с испытания на получение крапового берета, так как претендент «сошёл на марш-броске», рассказал NEWS.ru основатель движения «Краповых беретов», создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк.

Он подчеркнул, что никакой драки во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни не было. Собеседник также опроверг информацию в СМИ о том, что претендентов из числа чеченцев подвозили на автомобилях во время марш-броска.

Мы провели заседание совета «Краповых беретов», пригласили инструкторов, принимавших участие в приёме испытания, по всем вопросам, которые в Сети находятся, получили ответы. Никакой драки не было, все испытаний прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести, — добавил Лысюк.

Он также объяснил «стрельбу» на кадрах опубликованных в Сети видео. По его словам, таким образом инструкторы разряжали оружие участников испытаний, сошедших с маршрута, передаёт YouTube-канал WarGonzo. Лысюк назвал «фейком» информацию о том, что часть спецназовцев в знак протеста отказались носить краповые береты.

До этого сообщалось, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: появилась информация, что выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка, а бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с неправильным судейством. Официальный представитель Росгвардии опроверг эту информацию, заявив, что краповый берет не снимают даже перед врагом.