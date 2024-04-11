Космонавт раскрыл, когда человек ступит на Луну Космонавт Сергей Прокопьев: люди ступят на Луну через несколько лет

Люди ступят на поверхность спутника Земли уже через несколько лет, считает космонавт-испытатель Герой России Сергей Прокопьев. Как рассказал он в беседе с «ФедералПресс», к 2030 году на Луну уже должны отправиться первые пилотируемые корабли, сейчас идет серьезная борьба, какая страна это сделает первой.

Думаю, первые пилотируемые корабли полетят на поверхность Луны в конце 20-х — начале 30-х годов нашего столетия, то есть уже через несколько лет. Сейчас идет серьезная гонка. Хочу надеяться, что российские космонавты высадятся на Луну в числе первых, — отметил космонавт.

Остается вопрос, кто именно сделает это первым, чья страна быстрее окажется там, уточнил Прокопьев. В этом деле очень легко отстать и очень тяжело оставаться впереди, поэтому необходимо все время двигаться в данном направлении.

Ранее летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин заявил, что пилотируемая экспедиция на Марс реальна при нынешнем уровне развития космонавтики, однако для нее нужно решить две основные проблемы. По его словам, речь идет о защите экипажа от солнечной радиации и обеспечении питания в длительном полете.

Кроме того, руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил, что запуск российской экспедиции на Марс может состояться в середине 2030-х или к 2040-м годам. По его словам, после утверждения проекта в Государственной космической программе средний срок разработки таких миссий составляет около семи лет.