Ученый назвал сроки отправки российской экспедиции на Марс Глава ИКП Моисеев: миссии РФ на Марс стоит ждать в 2030–2040-х годах

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Запуск российской экспедиции на Марс может состояться в середине 2030-х или к 2040-м годам, сообщил NEWS.ru руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, после утверждения проекта в Государственной космической программе средний срок разработки таких миссий составляет около семи лет.

Что касается Марса, то конкретного российского проекта пока нет. Однако в 2026 году будет разрабатываться космическая программа на следующие 10 лет, и в ней, возможно, найдут отражение перспективы освоения Красной планеты, — сказал Моисеев.

Он пояснил, что пока разговор может идти только про отправку спутников. Также он не исключил вероятность запуска автоматических станций.

Про полет российских космонавтов на Марс пока речи нет, а автоматы — пожалуйста. Но надо учитывать, что в среднем работы на разработку и техническое воплощение таких проектов занимают семь лет, и если в 2026 году по ним будет принято решение и выделено достаточное финансирование, то реального запуска стоит ждать в середине 2030-х, а то и к 2040-м годам, — пояснил Моисеев.

10 апреля была отменена вторая попытка старта тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. При этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал это рядовым явлением. По его словам, сейчас идет начальный этап испытаний корабля, поэтому с технической точки зрения отмена удивления не вызывает.