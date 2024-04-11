Космонавт назвал две причины, которые мешают отправке миссии на Марс Космонавт Лазуткин: миссии на Марс мешают проблемы защиты от радиации и питания

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Пилотируемая экспедиция на Марс реальна при нынешнем уровне развития космонавтики, однако для нее нужно решить две основные проблемы, заявил NEWS.ru летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин. По его словам, речь идет о защите экипажа от солнечной радиации и обеспечении питания в длительном полете.

Пока непонятно, как радиационную защиту сделать. Вокруг Земли мы летаем под защитой магнитного поля. На Луну можно полететь, когда Солнце спокойное. По крайней мере, три дня лету туда и три дня обратно — это не критично, можно в случае чего спасти экипаж. А при полете на Марс это уже проблема. Если полетим туда, то вернемся мы не скоро. И если мощные вспышки на Солнце произойдут, то экипажу понадобится хорошая защита от радиации. А я пока не слышал, чтобы подобные разработки делали хоть где-то, — посетовал Лазуткин.

Он также отметил, что вторая главная проблема касается питания экипажа. Те продукты, которые сейчас выпускаются для питания космонавтов, не соответствуют по срокам хранения предполагаемой длительности полета на Марс, уточнил космонавт.

У нас сейчас срок годности космического питания приближается к году, а экспедиция на Марс планируется двухлетняя. Магазинов по дороге нет, и послать заранее какие-то запасы тоже не получится. То есть нужно еще создать долгохранимые продукты, — пояснил Лазуткин.

10 апреля была отменена вторая попытка старта тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. При этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал это рядовым явлением. По его словам, сейчас идет начальный этап испытаний корабля, поэтому с технической точки зрения отмена удивления не вызывает.