Косметолог рассказала, с какого возраста и как правильно краситься девушкам Косметолог Анчикова: наносить легкий мейкап можно с 14 лет

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Общепринятым возрастом, в котором подросткам разрешают использовать тушь, помаду и карандаши для губ и глаз, считается 14–15 лет, рассказала косметолог Екатерина Анчикова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, стремление подростками делать макияж — нормальное явление с точки зрения психологии, однако важно, чтобы используемая косметика была гипоаллергенной и содержала минимальное количество агрессивных компонентов.

Абсолютно нормальным с психологической точки зрения является желание девушки-подростка нанести на свое лицо декоративную косметику. Общепринятым считается возраст 14–15 лет, когда можно использовать помаду, тушь и карандаш. Главное, чтобы косметика была гипоаллергенная и с минимальным количеством агрессивных компонентов, которые способны привести к раздражению кожи и токсическому воздействию, — сказала Анчикова.

Как врач-косметолог, эксперт посоветовала подросткам отказаться от тональных средств, поскольку кремы, пудры, хайлайтеры, кушоны и тональные муссы обладают негативными свойствами. По словам Анчиковой, они ограничивают доступ кислорода к коже и препятствуют выделению сального и потового секрета из придатков кожи на ее поверхность.

В молодом возрасте и так кожа ровная и гладкая, не стоит ее портить, способствуя нарушению обмена веществ. Девочки, которые часто пользовались «тональниками», в более старшем возрасте начинают страдать из-за тусклой и раздраженной кожи, расширенных поверхностных сосудов, повышенной чувствительности и склонности к появлению дерматозов, — предупредила косметолог.

Однако, по словам Анчиковой, в вопросе использования тональных средств есть исключения. Например, если у девушки проблемная кожа, есть обоснование сокрытия микровоспалительных очагов при помощи специализированных косметических средств, например, ВВ-крема в комплексе с лечебной косметикой. В целом же косметолог рекомендовала отложить использование тональных средств до 18—20-летнего возраста.

В то же время Анчикова отметила, что не видит ничего плохого в разовом использовании косметики в любом возрасте, например, при выступлении на сцене или на важном мероприятии.

Главное в этом вопросе — сформировать четкую последовательность: нанесли косметику и обязательно вечером тщательно смыли при помощи средств бережного очищения, — сказала эксперт.

В конце августа стало известно, что женщины в России начали отказываться от макияжа. Последние социологические исследования показали: они больше не считают важным использование косметики.