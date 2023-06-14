Косметолог назвала пять ошибок при использовании солнцезащитного крема Косметолог Андриевская: основная ошибка при нанесении солнцезащитного крема — несвоевременность

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При нанесении на кожу солнцезащитного крема можно совершить ряд ошибок, из-за чего средство может потерять свою эффективность, рассказала aif.ru врач-дерматолог, косметолог Марина Андриевская. По ее словам, существует пять основных способов неправильного использования солнцезащитных кремов, первый из которых — его несвоевременное нанесение.

Как пояснила специалист, кремы с SPF-защитой необходимо наносить на кожу за 10–20 минут до выхода на солнце — тогда средство успевает впитаться и образовать защитный барьер для кожи. Нанесение крема уже на пляже не обеспечит нужную защиту.

Еще одна распространенная проблема — неправильный выбор SPF-крема, продолжила косметолог. Она посоветовала использовать средства с защитой SPF 50, пока загара на теле нет. Когда кожа адаптируется к солнцу, степень защиты можно снизить до SPF 30.

Кроме того, использование солнцезащитных кремов подразумевает повторное нанесение в среднем через каждые два часа, чем многие пренебрегают, напомнила эксперт.

Четвертой ошибкой врач назвала недостаточное нанесение защитного средства, что чревато обгоранием незащищенных участков кожи. Мазать нужно все тело, в том числе пальцы ног и икры, которые зачастую игнорируют за «ненадобностью», хотя последствия от их ожога солнцем крайне болезненны.

В качестве «ошибки номер пять» Андриевская выделила нанесение крема на мокрую кожу, так как в этом случае он впитывается неравномерно и не обеспечивает должную защиту, «оголяя» некоторые участки. При этом капли воды на теле при попадании на них солнечных лучей работают как лупа, увеличивая вероятность ожога.

Ранее эксперты NEWS.ru рассказали, что перед поездкой на море можно посетить несколько сеансов искусственного загара, чтобы не получить ожоги от солнца в начале отпуска. Если правильно загорать в солярии, то кожа успеет привыкнуть к выработке меланина, и сгореть на пляже в первый же день будет сложнее. Стоит начать сеансы за три-четыре недели до отпуска.