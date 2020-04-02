Коронавирус выявили у сотрудника центра Блохина

У одного из сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина выявили коронавирус. В связи с этим со 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии.
Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина о положительном тесте на Covid-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3. Сотрудник находится на больничном с 25 марта 2020 года, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы центра.
Там отметили, что его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как ранее писал NEWS.ru, московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло заявления правозащитников о вспышке пневмонии в следственном изоляторе «Матросская тишина».
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