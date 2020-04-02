Коронавирус выявили у сотрудника центра Блохина

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Температура в апреле на территории России в среднем будет немногим выше многолетних значений. Об этом сообщили представители Росгидромета.

Отмечается, что в Москве и во всём ЦФО климатические показатели будут находиться около нормы или же превышать её один градус. Преобладающая температура днём — плюс десять градусов, ночью — от...