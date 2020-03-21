Пандемия коронавируса нового типа может привести к увеличению числа суицидов. И даже после того как миру удастся победить инфекцию, люди некоторое время будут находиться в состоянии стресса. О том, какое влияние COVID-19 окажет на психологическое состояние россиян, NEWS.ru рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Из-за экономических последствий коронавируса под угрозой банкротства оказались три миллиона предпринимателей. Риску потерять работу подвержены более восьми миллионов человек, сообщила Торгово-промышленная палата. Каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться лишь ещё один квартал.

Россияне теряют не только источники заработка, но и сбережения. Некоторые держат их в акциях, которые уже упали на десятки процентов. Состояние постоянного напряжения и страха за себя и близких может привести к волне инсультов и самоубийств, отмечает клинический психолог. В результате экономического обвала может умереть, получить инвалидность, впасть в глубокую депрессию куда больше людей, чем погибнет от COVID-19, полагает эксперт.

Многие предприниматели создавали бизнес годами, а он может разрушиться практически в одночасье. А скольким людям нужно погасить кредиты? Делать это во всём мире станет труднее в таких условиях. Стоит понимать, что у попавших в трудную ситуацию есть ещё родные и близкие, которые от них зависят. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

У многих россиян в условиях распространения коронавируса формируется психологическая травма, отмечает эксперт. Связано это отчасти с тем, что СМИ нагнетают обстановку, а окружающие очень много говорят об инфекции.

Коронавирус обсуждают везде — на работе, в транспорте и Интернете. Если человек десять раз в день слышит о распространении смертоносной инфекции, он поневоле начинает задумываться о жизни и смерти, — пояснил Денисов-Мельников.

После окончания распространения коронавируса у 60–70% россиян на протяжении длительного времени может сохраняться посттравматическое расстройство. В особенности это коснётся людей, которые были глубоко погружены в переживания, отмечает специалист. Россияне, оказавшиеся в кризисной ситуации из-за COVID-19, на протяжении нескольких лет будут стараться держать дома хотя бы минимальный запас товаров первой необходимости.

Тем, кто регулярно испытывает негативные эмоции из-за пандемии, специалист рекомендовал в режиме онлайн обращаться за помощью к психологам. Это будет способствовать более быстрому избавлению от стрессового состояния.

Инфекция начала распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что из-за мутаций он передался от животного к человеку.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число заражённых в мире составляет более 278 тысяч человек, в России — 306. По всей стране действует режим повышенной готовности.