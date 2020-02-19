https://static.news.ru/photo/32831b64-5313-11ea-b6d9-fa163e074e61_660.jpg Хайнань, Китай Фото: Guo Cheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Влияние эпидемии коронавируса на желание российских туристов отдыхать за рубежом практически нулевое, заключают в Ассоциации туроператоров России. Динамика продаж практически не меняется.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, туристов мало беспокоит информация о числе заразившихся в той или иной стране.

Их больше волнует, что на отдыхе они могут столкнуться с путешественниками из Китая и от них заразиться. Например, при покупке морских круизов люди спрашивают, будут ли на лайнере китайцы. Хотя по факту с 24 января китайские туристы уже никуда не выезжают, — пояснила она.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 18 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая на фоне вспышки нового типа коронавируса могут составить в феврале–марте 2020 года почти 3 млрд руб. Если китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, то потери российского турбизнеса без учёта трат путешественников на месте могут составить 31,2 млрд рублей в мае–сентябре.