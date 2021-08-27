Коронавирус может оставаться в организме спустя месяцы после выздоровления

Коронавирус может присутствовать в пробах, взятых со стенок кишечника, через несколько месяцев после выздоровления пациента. Об этом ТАСС рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Установлено, что даже через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенесших COVID-19, обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система, — сказала специалист.

По её словам, этим может объясняться продолжительное выявление антител класса М у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом. Специалист добавила, что в данный период человек уже не заразен.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сравнила иммунитет к коронавирусу, появляющийся в результате перенесённого заболевания и после вакцинации. Она отметила, что в первом случае защита организма сильнее. Однако порекомендовала сделать прививку, чтобы избежать заражения COVID-19.