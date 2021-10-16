Корабль «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко вернулся на Землю

17 октября в 07:35 по московскому времени корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился в плановой точке, находящейся в 148 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан). Кадры возвращения киноэкипажа, снимавшего на Международной космической станции фильм «Вызов», были показаны в эфире Первого канала.

Олега Новицкого, Юлию Пересильд и Клима Шипенко встречали военнослужащие Центрального военного округа и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Накануне возвращения киноэкипажа военные направили в предполагаемый район приземления поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы».

По традиции, военные спасатели преподносят подарки каждому члену экипажа, прибывающему на Землю. Чаще всего космонавтов встречают яблоками, черешней, арбузом. В этот раз Олег Новицкий, находившийся на орбите полгода, с апреля 2021 года, попросил привезти берёзовый сок. Напиток собрали в Алтайском крае и перед возвращением киноэкипажа доставили банку с соком в Казахстан.

Космонавт, герой России Андрей Борисенко рассказал NEWS.ru, что во время приземления человек испытывает примерно те же перегрузки, что при старте космического корабля. По словам Борисенко, Юлия Пересильд и Клим Шипенко должны быстро восстановиться: обычно организму требуется на реабилитацию примерно столько же времени, сколько длился полёт. Киноэкипаж провёл на МКС 12 суток, с 5 по 17 октября.

Как сообщалось ранее, пресс-конференция экипажа корабля «Союз МС-18» с участием Олега Новицкого, Клима Шипенко и Юлии Пересильд пройдёт 19 октября в 12:00 в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Они расскажут о своём самочувствии, впечатлениях от полёта и работе над первым в мире художественном фильме «Вызов», снятом в космосе.