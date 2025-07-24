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24 июля 2025 в 12:25

Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки

Консервируем горошек на зиму сами Консервируем горошек на зиму сами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежий зеленый горошек — один из символов лета, и сохранить его вкус хочется как можно дольше. Домашнее консервирование — отличный способ запасти зернышки. Попробуйте повторить наш рецепт!

1,5 кг свежего горошка избавьте от стручков и как следует промойте. Киньте в кипящую воду на 2–3 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду — так наш основной ингредиент останется зеленым и плотным. Подготовьте стерилизованные банки объемом 0,5 л.

Приготовьте маринад: вскипятите 1 литр воды с 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахарного песка. В банки кладите сначала сам горошек, затем заливайте маринадом так, чтобы весь продукт был покрыт жидкостью.

Накройте крышками и стерилизуйте банки в кастрюле с горячей водой 40 минут с момента закипания. Затем закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

  • Совет: чтобы вкус был ближе к магазинному, можно добавить в маринад немного лимонной кислоты — она помогает сохранить цвет и структуру зерен.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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