В России снизилась доля семей, у которых есть компьютер

https://static.news.ru/photo/1a6fce00-d248-11ea-981c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на 4% снизилась доля семей, у которых есть компьютер. Если в 2018 году она составляла 72,4%, то в 2019 году этот показатель упал до 69,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Снижение доли семей, у которых в распоряжении есть компьютер, связана с тем, что многие россияне переходят на планшеты и телефоны. Люди отдают предпочтение портативным гаджетам, которые удобны в использовании. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Между тем самая высокая доля семей, у которых есть компьютер, зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Там ПК пользуются в 92% домашних хозяйств. На втором месте расположилась Чукотка (92%), тройку лидеров замкнула Москва (85%).

Самая низкая доля семей, у которых есть компьютер, в 2019 году наблюдалась в Тыве (48%), Северной Осетии — Алании (50%) и Калмыкии (51%). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Высокие показатели в Ямало-Ненецком автономном округе Казарян объяснил сравнительно низким покрытием региона мобильной связью. А самая маленькая доля домохозяйств с компьютерами в Тыве и Калмыкии, по словам эксперта, обусловлена уровнем благосостояния людей, которые там проживают. Эти регионы в 2019 году были признаны самыми бедными. В Тыве за чертой бедности проживало 40% населения, в Калмыкии — 24%.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минпросвещения обратились к образовательным организациям, которые выдали учащимся компьютеры для дистанционного обучения, с просьбой не забирать технику у школьников на лето. Первый замглавы ведомства Дмитрий Глушко пояснил, что техника может понадобиться детям, поскольку они ограничены в возможности отправиться на отдых в лагеря или посещать развивающие мероприятия и большую часть свободного времени проводят в домашних условиях.