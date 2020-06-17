В Минпросвещении призвали оставить школьникам выданные для учёбы компьютеры

https://static.news.ru/photo/d4291c3c-b0a8-11ea-bc08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минпросвещении обратились к образовательным организациям, которые выдали учащимся компьютеры для дистанционного обучения, с просьбой не забирать технику у школьников на лето.

Просьба помочь, индивидуально проработать и поддержать <...> и дать в летний период возможность пользоваться этой компьютерной техникой для организации полезной занятости, — цитирует РИА Новости первого замглавы ведомства Дмитрия Глушко.

Чиновник пояснил, что компьютеры могут понадобиться летом школьникам, поскольку подростки ограничены в возможности отправиться на отдых в лагеря или посещать развивающие мероприятия и большую часть свободного времени проводят в домашних условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что после дистанционного обучения у трети российских школьников были выявлены проблемы со зрением. Речь идёт о так называемом компьютерном зрительном синдроме, который выражается в покраснении и усталости глаз, ощущении «мелькания». Кроме того, из-за долгого пребывания перед мониторами и использования гаджетов при выполнении домашних заданий у многих школьников обнаружились нарушения осанки и туннельный синдром, вызываемый напряжением в запястном суставе.