Компания жены Пескова получит за шоу в Луганске больше 14 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

ООО «Навка Шоу», принадлежащее фигуристке Татьяне Навке (супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова), выиграло грант на проведение ледового шоу «Руслан и Людмила». Представление состоится в Луганске, о чем свидетельствует портал Фонда культурных инициатив. Размер гранта составил 14 443 475 рублей.

На сайте отмечается, что софинансирование достигло отметки в 3 650 000 рублей. В общем сумма равна 18 093 475 рублей.

Компания Навки подала заявку на проведение шоу еще в сентябре. Проект должен быть реализован в период с 7 октября по 28 февраля следующего года. В Луганске покажут ледовое шоу «Руслан и Людмила».

Ранее власти Канады расширили санкционные списки против России, добавив в них 43 человека, в числе которых члены семьи Пескова. Среди попавших в перечень — супруга спикера Кремля Татьяна Навка, а также его дети — Елизавета и Николай.

Сам пресс-секретарь президента после говорил, что в отношении западных санкций против его семьи уже произошел эффект привыкания.