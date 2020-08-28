«Этот человек святой»: коммунисты сравнили мумию Ленина со святыми мощами

https://static.news.ru/photo/b26461f0-ea0b-11ea-922d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал заявление РПЦ о том, что труп советского лидера Владимира Ленина рано или поздно будет захоронен. По его словам, тело революционера останется в мавзолее навсегда.

По его словам, люди не позволят «надругаться» над мумией политика, передаёт «Говорит Москва».

Если уже говорить о христианских традициях, то он захоронен ниже двух метров под землёй. Не говоря уже о христианской традиции — сохранять святые мощи. Их злит, что Владимир Ильич дал людям надежду, а любые религии всегда стремились поработить людей. Лживо изображая заботу о людях, они всегда рука об руку с власть имущими и пытаются укреплять любой режим, который эксплуатирует человека. Я убеждён, что вопрос времени, когда уйдут в историю все мракобесные религии, и человек шагнёт в эпоху научного верования, веры в справедливость и человечность, — подчеркнул он.

Он отметил, что «господа попы» снова оскорбили людей науки, изображая деликатность. По его словам, разговоры о захоронении Ленина являются хамством, так как революционер является «великим государственным деятелем планетарного масштаба» и дал людям социалистическую государственность, которая нацелена на достойную жизнь людей с бесплатными медициной и образованием.

Практически 4 миллиарда жителей нашей планеты живут при социалистической системе. Для них этот человек святой. Поэтому вопрос времени, когда РПЦ со своим мракобесием уйдёт в историю, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, накануне глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал вопрос захоронения советского лидера Владимира Ленина. По его словам, рано или поздно это произойдёт.