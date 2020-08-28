РПЦ: Ленина рано или поздно похоронят

https://static.news.ru/photo/44dfe87c-e941-11ea-8f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал вопрос захоронения советского лидера Владимира Ленина. По его словам, рано или поздно это произойдёт.

Он отметил, что в церковных кругах есть люди, которые требуют от РПЦ немедленно выступить против существования мавзолея и потребовать выноса трупа из здания на Красной площади. Однако Легойда уверен, что в данном случае необходимы деликатный подход и «пастырская мудрость».

Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. Но в чём сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убежден, что в данном случае — это вопрос времени <...> Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину, предложив сохранить только «монументальные произведения». Ведущий посетовал, что Ленин — «фигура раздора и сомнений», но его мавзолей охраняет ФСО, за мумией следит профильный институт, а памятники охраняются государством. По мнению ведущего, несправедливо, что в стране около 100 тысячи ленинских монументов, а число памятников Александру Пушкину или Петру Великому исчисляется лишь десятками.