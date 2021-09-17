Коммунисты подали заявки на митинги по всей стране после выборов

Представители КПРФ подали заявки на проведение митингов по всей России в период с 20 по 26 сентября по итогам выборов. Это обычная практика, когда заявления подают на такие акции заранее — на всякий случай. Об этом URA.RU рассказал зампред ЦК партии Владимир Кашин.

Я знаю, что в ряде регионов страны активисты КПРФ уже готовятся к проведению мероприятий, если их согласуют, — сказал он.

В московском отделении партии подтвердили информацию о намерении КПРФ провести митинг на Пушкинской площади 20 и 21 сентября. Соответствующие уведомления были поданы 6 сентября, акция носит название «Народное обсуждение итогов выборов».

Одобрили их или нет, пока непонятно. Мы держим эти даты для митинга. В зависимости от результатов голосования и того, произойдут ли фальсификации на избирательных участках, будет принято решение, состоятся ли митинги, — отметила Дарья Мазаева, помощница первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.

В последнее время власти не согласуют митинги в столице, объясняя это ограничениями в связи с коронавирусом. После проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального было заведено «санитарное дело» — организаторов мероприятий обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

При этом правительство внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». После поправок в документе появился пункт, в котором основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России названы не согласованные с властями митинги.

По данным Левада-Центра (признан властями иноагентом), 24% россиян готовы выйти на акции протеста с экономическими требованиями. Это на 3 п. п. больше, чем в январе 2021 года. Принять участие в протестах с политическими требованиями готовы 19% респондентов, что на 4 п. п. выше, чем в январе.