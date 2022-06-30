«Коммерсант»: в России сократилось число работающих кинозалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сокращается число работающих кинозалов. По сравнению с началом текущего года их стало меньше на треть. Ситуация может ещё ухудшиться из-за невозможности проката голливудских блокбастеров, пишет «Коммерсант».

Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, в начале июня число кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки в будние дни, составило на 36% меньше, чем в первых числах января. В выходные дни ситуация несколько лучше — снижение по сравнению с январём составляет 21%. В первую неделю лета посещаемость кинотеатров упала на 57%, а выручка — на 63% в сравнении со средними показателями 2021 года.

Представитель объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» пояснил изданию, что снижение количества работающих кинозалов не означает их полного закрытия. Они задействуются по необходимости — в будние дни часть из них не работает.

По мнению аналитиков, в середине и второй половине лета ситуация может стать хуже. Традиционно в этот период кассу кинотеатрам делают голливудские фильмы. До конца лета релизов, которые способны заинтересовать массового зрителя, не предвидится, поэтому число работающих залов продолжит снижаться. В то же время эксперты отмечают, что такое положение дел не должно пугать. Точка невозврата не пройдена, и в случае изменения ситуации на рынке кинотеатры смогут быстро восстановить работу.

Ранее экс-министр культуры Михаил Швыдкой предсказал катастрофичное сокращение кинотеатров в России. Он отметил, что заниматься импортозамещением всего кинематографа сейчас бессмысленно, но можно довести количество отечественных картин в прокате до 45% при поддержке государства.