Экс-министр культуры РФ предсказал катастрофичное сокращение кинотеатров Швыдкой: сокращение числа кинотеатров в России будет катастрофичным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сокращение числа кинотеатров будет катастрофичным для российского рынка, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Он подчеркнул, что заниматься импортозамещением всего кинематографа сейчас бессмысленно, но можно довести количество отечественных картин в прокате до 45% при поддержке государства, передает ТАСС.

До 24 февраля 2022 года сеть кинотеатров насчитывала более 4 тыс. кинозалов. Сокращение сети будет катастрофичным для рынка, поскольку мы не сможем создать возвратную систему при прокате российского кино, — заявил Швыдкой.

По его словам, российское кино может пользоваться спросом, если в год будет выходить 10–25 «шедевров». А чтобы отечественные кинематографисты могли создавать шедевры, необходимо снимать 200–400 картин в год.

Мы должны понимать, что американская киноиндустрия производит в год около 350–400 фильмов для кинотеатрального проката. Сколько вы знаете из них? В лучшем случае 20–25, — добавил Швыдкой.

Ранее гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов предположил, что дефицит российских фильмов в кинопрокате, возможно, удастся возместить за два-три года. Он подчеркнул, что от ухода из страны зарубежных кинокомпаний очень пострадали кинотеатры, а вот медиасреда и онлайн-платформы — нет.

Гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, в свою очередь, предложил российскому правительству выделить деньги на продвижение отечественного контента, чтобы спасти кинотеатры от банкротства. Он назвал такой механизм оптимальным и уточнил, что это поддержит и смежные сферы.