Определена марка новых часов Путина «Коммерсант Стиль» сообщил, что Путин носит часы марки ИПФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин приобрел часы марки «Императорская Петергофская фабрика» (ИПФ), принадлежащей петродворцовой «Ракете», выяснил «Коммерсант Стиль». Отмечается, что стоимость аксессуара составляет 1,5 млн рублей.

Президент предпочитает носить часы на правой руке. Долгое время на этом месте были швейцарские Blancpain Leman Aqualung Grande Date и IWC Pilot`s Watch Mark XVII. Их объединял умеренный диаметр (40-41 мм) из белого металла, черный циферблат в стиле милитари, арабские часовые метки, три стрелки и индикатор даты.

Теперь на руке Путина заметили аксессуар российского производства. По данным издания, часы выделяются выпуклым сапфировым стеклом и тонким, почти незаметным безелем, а также формой ушек и круглой пряжкой ремешка. Их, судя по изменениям в изначальной версии, изготовили по спецзаказу: метки на черном циферблате арабские, а не римские, а корпусное кольцо выполнили из черного опала.

Часы президента России уникальны не только из-за индивидуального дизайна. Над сборкой и настройкой механизма работает один мастер, поэтому производственные возможности марки на данный момент ограничиваются примерно 40 экземплярами в год.

Ранее NEWS.ru выяснил, из чего состоит гардероб президента России. Одежда Путина всегда привлекает людей уже самим фактом, но она действительно всегда функциональна и хорошо сидит на главе государства.