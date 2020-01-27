https://static.news.ru/photo/92a014b0-40fe-11ea-bc7e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева, ставшего объектом скандального видео во время вручения новой техники пожарным.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве партии, президиуму генерального совета рекомендовано исключить Игнатьева из партии и приостановить его членство в региональном политсовете.

Ранее в Сеть попало видео, на котором Игнатьев вынудил подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины офицера МЧС. Ролик вызвал волну возмущения. По словам ответственного секретаря комиссии «Единой России» по этике Евгения Ревенко, глава Чувашии «пробил дно».

Как писал NEWS.ru, глава Чувашии до этого уже был участником скандала, освещённого в СМИ. На мероприятии, посвящённом Дню российской печати, он заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить».