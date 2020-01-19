https://static.news.ru/photo/5b9a5d66-3a9d-11ea-ba97-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил с предложением наказывать журналистов за недобросовестный труд и за искажение информации. Он считает, что тех, кто критикует власть, нужно «мочить». Его заявление прозвучало на мероприятии, посвящённом Дню российской печати.

Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке, — объяснил он свою позицию.

По его словам, в результате этого властям некогда заниматься своей работой, чиновникам приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками», передаёт «Правда ПФО».

Ранее NEWS.ru писал, что 16-летний житель Чеченской Республики Магомед Ахматов в эфире местного телеканала принёс извинения за сообщения с критикой региональной власти в социальных сетях. Сквозь слёзы он просил прощения у местного населения за свои слова.