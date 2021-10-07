Комики поддержали Дорохова после скандального мужского поцелуя

Российские комики запустили флешмоб в поддержку игрока команды «Камызяки» Дениса Дорохова, чьё выступление, во время которого он поцеловался с партнёром на шоу «Игра», вызвало скандал. Участники стендап-проекта «Взрослые люди» начали публиковать в соцсетях необычные поцелуи, сообщает телеканал «360».

Мы, комики проекта «Взрослые люди», начали флешмоб, который называется «Юмор засасывает», по хештегу #Юморзасасывает. Потому что эта ситуация с Денисом Дороховым — это очень грустно. Во-первых, это актёр, во-вторых, это была игра, постановочный номер. Его же не где-то на улице видели, хотя и это я не считаю пропагандой, — заявила стендап-комик Марина Светлакова.

В числе присоединившихся к флешмобу юмористы и ведущие Ирина Чечина, Татьяна Меньшикова, Артур Вакатов, Паша Козырев.

Например, ведущий «Казибота-шоу» на Comedy Radio Святослав Савченко выложил поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Интересно, что целовались одни люди, а возбудились совершенно другие, — иронично заметил он.

Ранее историк и режиссёр Евгений Понасенков предложил создать комиссию по мужским поцелуям, чтобы контролировать их эстетику. Так он отреагировал на критику поцелуя комиков в шоу «Игра» на ТНТ.