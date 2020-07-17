Количество некачественного мяса на прилавках снизилось за три года

Роспотребнадзор сообщил результаты изучения мясных продуктов на прилавках магазинов. Процент некачественной продукции за последние три снизился в 1,3 раза.
Всего эксперты выявили 6% проб, которые не соответствуют норме по микробиологическим показателям,
В ходе исследования сотрудники ведомства проверили 245 магазинов и производств, где взяли 589 проб продукции. Среди них не оказалось фальсификата. Кроме того, все образцы советовали требованиям по содержанию токсичных элементов, пестицидов, соли и антибиотиков, а также по массовой доле сухих веществ.
Семь компаний оштрафовали за несоблюдение требований к мясной продукции. Общая сумма штрафов составила 1,645 млн трублей.
Как ранее писал NEWS.ru, овсяное печенье в России признано безопасным. К такому выводу пришли эксперты Роскачества после исследования продукции 18 торговых марок.
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