Количество некачественного мяса на прилавках снизилось за три года

https://static.news.ru/photo/fb07e2c2-c84d-11ea-b855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил результаты изучения мясных продуктов на прилавках магазинов. Процент некачественной продукции за последние три снизился в 1,3 раза.

Всего эксперты выявили 6% проб, которые не соответствуют норме по микробиологическим показателям, передаёт РИА Новости.

В ходе исследования сотрудники ведомства проверили 245 магазинов и производств, где взяли 589 проб продукции. Среди них не оказалось фальсификата. Кроме того, все образцы советовали требованиям по содержанию токсичных элементов, пестицидов, соли и антибиотиков, а также по массовой доле сухих веществ.

Семь компаний оштрафовали за несоблюдение требований к мясной продукции. Общая сумма штрафов составила 1,645 млн трублей.

Как ранее писал NEWS.ru, овсяное печенье в России признано безопасным. К такому выводу пришли эксперты Роскачества после исследования продукции 18 торговых марок.